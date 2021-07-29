Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн Олімпійські ігри 30 липня

У п'ятницю, 30 липня, на спортивних аренах Токіо у 13 видах спорту розіграють 21 комплект нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна поки завоювала чотири медалі — дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук стали бронзовими призерами.

Зокрема, Україну у стрільбі з пневматичного пістолета з 25-метрової дистанції представить бронзовий призер Ігор-2020 Олена Костевич, а чоловіча четвірка шпажистів у складі ще одного володаря «бронзи» в Токіо-2020 Ігоря Рейзліна, а також Богдана Нікішина, Анатолія Герея та Романа Свічкаря побореться в командному турнірі.

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіади-2020. Токіо

30 липня (п'ятниця)

Академічне веслування 2:45 «UA:Перший»

Плавання 4:30 «UA:Перший»

Дзюдо 6:10 «UA:Перший»

Стрільба з лука, дзюдо, легка атлетика 8:45 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Стрільба з лука, дзюдо, легка атлетика 11:00 «UA:Перший»

Легка атлетика 13:50 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 15:00 (у запису) «UA:Перший»

Кінний спорт 15:30 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експертка Ганною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:45 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:00 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор у Токіо очолює Китай, Україна займає 54-у позицію.

фото Instagram

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