Старікова у велоспорті та шанс «художниць»: коли дивитися онлайн виступи українців в завершальний день Олімпіади

У неділю, 8 серпня, завершаться Олімпійські ігри в Токіо. Цього дня буде розіграно 13 комплектів нагород. Напередодні нашим спортсменам вдалося завоювати чотири медалі — Людмила Лузан та Анастасія Четверікова в каное-двійці та боксер Олександр Хижняк стали віце-чемпіонами, а українська команда в артистичному плаванні та стрибунка у висоту Ярослава Магучих поповнили скарбничку бронзовими медалями.

У заключний день змагань Україну представлять:

легка атлетика — Олександр Сітковський, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський (марафон, початок — о 1:00);

велоспорт — Олена Старікова (початок півфіналу — о 4:18);

художня гімнастика — командне багатоборство (початок фіналу — о 5:00);

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

8 серпня (неділя)

Змагання Олімпійських ігор 00:50 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 11:30 «UA:Перший»

Церемонія закриття Олімпійських ігор 13:15 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Церемонія закриття Олімпійських ігор 21:50 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк приніс Україні золоту олімпійську медаль.

Фото НОК України

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