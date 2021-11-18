У п'ятницю, 19 листопада, після паузи, пов'язаної із матчами збірних, поновлюється ігрова програма чемпіонату України з футболу.

У стартовому поєдинку 15-го туру в Києві зіграють одеський «Чорноморець» та «Динамо», один із тренерів якого Олег Гусєв удруге став холостяком. Незважаючи на домашній статус матчу для «моряків», гра пройде на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Додамо, що орендовані у киян футболісти «Чорноморця» зможуть зіграти проти свого рідного клубу без жодних обмежень.

Продовжиться тур у суботу, 20 листопада, матчами за участю ще двох представників України в єврокубках. Донецький «Шахтар», що розлучився з бразильцем Дентіньо, який відіграв за «гірників» 10 років, зіграє на НСК «Олімпійський» із львівським «Рухом», а у столиці Галичини луганська «Зоря» зустрінеться зі «Львовом». Ще в одному поєдинку змагатимуться сусіди по турнірній таблиці — «Дніпро-1», який реально претендує на потрапляння до топ-трійки, та «Олександрія».

У неділю, 21 листопада, відбудуться ще три матчі. У битві аутсайдерів зійдуться «Інгулець» та «Минай», які мають тривалі серії без перемог, полтавська «Ворскла» прийме на своєму полі «Маріуполь», що йде останнім, а чернігівська «Десна» зіграє з «Колосом» із Ковалівки.

Нарешті завершиться ігрова програма туру в понеділок, 22 листопада, поєдинком у Луцьку між рівненським «Вересом» та харківським «Металістом 1925».

Чемпіонат України. 15-й тур

19 листопада (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»

20 листопада (субота)

«Львів» — «Зоря» 14:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Рух» 17:00 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Олександрія» 19:30 «УНІАН»

21 листопада (неділя)

«Минай» — «Інгулець» 14:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Маріуполь» 17:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Колос» 19:30 «Футбол 1»

22 листопада (понеділок)

«Верес» — «Металіст 1925» 19:30 «Футбол 1»

Положення команд:

1. «Шахтар» — 35 очок (14);

2. «Динамо» — 35 (14);

3. «Зоря» — 29 (14);

4. «Ворскла» — 28 (14);

5. «Дніпро-1» — 28 (14);

6. «Олександрія» — 23 (14);

7. «Десна» — 21 (14);

8. «Верес» — 19 (14);

9. «Металіст 1925» — 19 (14);

10. «Рух» — 13 (13);

11. «Колос» — 11 (13);

12. «Чорноморець» — 11 (14);

13. «Львів» — 10 (14);

14. «Інгулець» — 9 (13);

15. «Минай» — 8 (13);

16. «Маріуполь» — 7 (14).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 7 — Денис Безбородько («Десна»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря») .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України точно не зіграє з Росією у плей-оф відбору на ЧС-2022.

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