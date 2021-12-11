У шапці-вушанці та дірявому халаті: Усик у дивному «прикиді» прилетів підтримати Ломаченка в бою з Коммі

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який назвав своїм головним суперником себе самого, вирішив особисто підтримати свого друга та кума Василя Ломаченка в майбутньому поєдинку проти ганця Річарда Коммі, який пройде у ніч на 12 грудня у Нью-Йорку.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

Кримчанин уже приїхав до США та насолоджується видами американського мегаполісу. Ось тільки для прогулянок Олександр обрав досить дивне вбрання. Незважаючи на те, що стовпчики термометрів показують комфортні +10−12 градусів (а в суботу і зовсім синоптики обіцяють потепління до +20), спортсмен вирішив одягнути шапку-вушанку та халат. На якому, до того ж, чітко видно дві дірки…

Додамо, що на кону бою Ломаченко — Коммі стоятиме чемпіонський пояс WBO Inter-Continental. У разі перемоги українець стане обов'язковим претендентом по лінії WBO на бій із австралійцем Джорджем Камбососом, який завоював титули WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchisе у легкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком — але для цього потрібно буде заплатити британцю круглу суму.

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