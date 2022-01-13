Шанс повернути пояси: Камбосос висловився про бій із Ломаченком

Непереможний австралійський боксер Джордж Камбосос-молодший, який відібрав у американця Теофімо Лопеса чемпіонські пояси за версіями IBF, WBC Franchise, WBO та WBA, має твердий намір свій наступний бій провести на батьківщині.

Відеоогляд бою Лопес — Камбосос

Востаннє представник Зеленого континенту боксував у себе вдома на зорі професіональної кар'єри у жовтні 2017-го й зараз сподівається повернутися в рідні стіни для проведення гучного поєдинку. На правах володаря титулів Джордж може диктувати свої умови, а потенційні суперники вже вирішують для себе, чи підлаштовуватися під них.

«Мені подобається бій із Девіном Хейні, оскільки у нього пояс WBC, мені подобається бій із Василем Ломаченком. Також гучні імена у Джервонти Девіса та Райяна Гарсії. Але для того, щоб поєдинок із кимось із них відбувся, вони мають у першу чергу погодитися битися в Австралії. І я знаю, що Хейні та Ломаченко згодні. Зараз ми ведемо переговори, але точно можу сказати, що бій пройде на великому стадіоні — або у Сіднеї, або у Мельбурні», — наводить слова Камбососа-молодшого сайт BoxingScene.

Також австралієць відреагував на жорсткі слова від одного з фанатів з приводу майбутніх суперників, адресовані йому у Twitter. «Заспокойся, друже, я дам фанатам те, що вони хочуть. Хейні, Лома, Девіс — усі вони отримають один за одним», — написав боксер у соцмережі.

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