Александр Зинченко и Влада Седан празднуют свадьбу: первые подробности и фото

В понедельник, 24 августа, гуляния устраивают не только по всей Украине в связи с Днем Независимости. В самом центре Киева, в элитном отеле Intercontinental, свадьбу празднуют полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, получивший вызов в расположение национальной сборной на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании, а также известная спортивная журналистка Влада Седан (настоящая фамилия — Щеглова), обвинившая Хосепа Гвардиолу в вылете английского клуба из Лиги чемпионов.

Как отмечала ранее девушка, пара расписалась еще в конце весны при содействии посольства Украины в Великобритании, а пышную свадьбу пришлось отложить в связи с карантином, вызванным пандемией коронавируса. В итоге назначили дату на День Независимости Украины, 24 августа, при обязательном условии — гуляния пройдут в нашей стране.

Примечательно, что празднование проходит на следующий день после финала Лиги чемпионов. Если бы «Манчестер Сити», за который выступает Зинченко, пробился в решающий матч турнира (напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели в четвертьфинале, уступив французскому «Лиону» — 1:3), то украинский футболист прибыл бы на свою собственную свадьбу, как говорится, с корабля на бал.

В день гуляний звездная пара не балует своих подписчиков фотографиями и снимками с праздника, но несколько снимков все же просочились в сеть. Известно, что гостей, которые съехались со всей страны, молодожены поселили в отеле в центре Киева, на Подоле, а по городу Зинченко и Седан передвигались на роскошном Rolls Royce.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев женился второй раз.

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