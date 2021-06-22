У середу, 23 червня, заключними поєдинками у квартетах E та F фінішує груповий етап чемпіонату Європи з футболу.

З особливим інтересом вболівальники очікують розв'язки у групі F, де на вихід до плей-оф претендує навіть Угорщина, якій відводили роль записного аутсайдера. Утім, для цього підопічним Марко Россі необхідно обігравати потужну збірну Німеччини, але, як то кажуть, немає нічого неможливого.

В іншому матчі групи в очному протистоянні зійдуться Франція, що забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу, та Португалія. Підопічні Дідьє Дешама напевно докладуть максимум зусиль, щоб виграти та посісти перше місце у групі. Мотивації у них достатньо — незважаючи на те, що, як казав класик, «це два абсолютно різних турніри», «трикольорові» горять бажанням помститися піренейцям за поразку у фіналі Євро-2016.

Цього разу букмекери в даному протистоянні, яке пройде в Будапешті, віддають перевагу номінальним гостям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Франції приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 2,85, на виграш Португалії — 3,95.

Турнірне становище: 1. Франція — 4 очка (різниця м'ячів — 2:1); 2. Німеччина — 3 (4:3); 3. Португалія — 3 (5:4); 4. Угорщина — 1 (1:4).

У свою чергу, у квартеті Е також шанси продовжити боротьбу мають усі команди. Швеція вже у плей-оф, але, щоб забезпечити собі кращу позицію, необхідно не програти Польщі. А ось триразові чемпіони Європи, команда Іспанії, ризикує завершити виступ після групового етапу. Щоб уникнути цього, підопічним Луїса Енріке необхідно не програти Словаччині. Утім, у разі своєї перемоги та невиграшу Швеції у Польщі «Червона фурія» цілком може навіть виграти квартет.

Турнірне становище: 1. Швеція — 4 очка (різниця м'ячів — 1:0); 2. Словаччина — 3 (2:2); 3. Іспанія — 2 (1:1); 4. Польща — 1 (2:3).

Євро-2020. 3-й тур

23 червня (середа)

Група Е

Словаччина — Іспанія 19:00 «Україна», «Футбол 1»

Швеція — Польща 19:00 Oll.tv, «Футбол 2» (перекличка)

Група F

Німеччина — Угорщина 22:00 «Футбол 1»

Португалія — Франція 22:00 «Україна», «Футбол 2»

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

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Фото uefa.com

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