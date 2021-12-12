Обійшлося без мордобою: Усик та Ф'юрі провели першу «дуель поглядів» після бою Ломаченка

Володар титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб особисто підтримати свого співвітчизника та кума Василя Ломаченка у титульному поєдинку проти ганця Річарда Коммі.

Не пропустив вечір боксу і володар пояса WBC британець Тайсон Ф'юрі. Циганський король, який звик епатувати публіку, спочатку з рингу заспівав пісню Happy Birthday з нагоди 90-річчя глави промоутерської компанії Top Rank Boxing Боба Арума.

Tyson Fury flew all the way from the UK to sing Bob Arum happy 90th birthday @ESPNRingside pic.twitter.com/4ItFAOWy9a - ESPN (@espn) December 12, 2021

А потім, помітивши у глядацькому залі Усика, підійшов поспілкуватися з ним. Як кажуть, перша «дуель поглядів» пройшла без мордобою.

Олександр Усик, промоутер Боб Арум та Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що Ф'юрі звернувся до Ентоні Джошуа з ультиматумом, давши своєму співвітчизнику час до кінця цього тижня, щоб визначитися зі своїми планами щодо бою-реваншу з українцем. Ей Джей нібито готовий відступити заради об'єднавчого поєдинку Усик — Ф'юрі, але лише за величезні гроші — називається сума аж до 40 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав самого себе своїм найскладнішим суперником.

860

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter