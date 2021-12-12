26.88 / 27.11 30.25 / 30.65
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Обійшлося без мордобою: Усик та Ф'юрі провели першу «дуель поглядів» після бою Ломаченка

9:01 12 грудня 2021
Ломаченко та Усик

Володар титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб особисто підтримати свого співвітчизника та кума Василя Ломаченка у титульному поєдинку проти ганця Річарда Коммі.

Не пропустив вечір боксу і володар пояса WBC британець Тайсон Ф'юрі. Циганський король, який звик епатувати публіку, спочатку з рингу заспівав пісню Happy Birthday з нагоди 90-річчя глави промоутерської компанії Top Rank Boxing Боба Арума.

А потім, помітивши у глядацькому залі Усика, підійшов поспілкуватися з ним. Як кажуть, перша «дуель поглядів» пройшла без мордобою.

Олександр Усик, промоутер Боб Арум та Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що Ф'юрі звернувся до Ентоні Джошуа з ультиматумом, давши своєму співвітчизнику час до кінця цього тижня, щоб визначитися зі своїми планами щодо бою-реваншу з українцем. Ей Джей нібито готовий відступити заради об'єднавчого поєдинку Усик — Ф'юрі, але лише за величезні гроші — називається сума аж до 40 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав самого себе своїм найскладнішим суперником.

860

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Нацбанк

Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.