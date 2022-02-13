У вівторок, 15 лютого, першими матчами 1/8 фіналу поновлюються баталії в Лізі чемпіонів, звідки, нагадаємо, вилетіли представники чемпіонату України — київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

У Парижі місцевий «ПСЖ» прийме мадридський «Реал» Андрія Луніна, який сенсаційно вилетів із Кубка Іспанії після поразки від «Атлетика» з Більбао. У мадридців встигнув відновитися після травми, отриманої 23 січня у грі з «Ельче», найкращий бомбардир команди Карім Бензема, який нещодавно постраждав від грабіжників. У «ПСЖ» за кілька днів до гри в загальній групі займалося зіркове тріо Неймар-Мессі-Мбаппе, а ось на допомогу Еррери та колишнього капітана «вершкових» Серхіо Рамоса тренерському штабу парижан розраховувати не доводиться.

Букмекери віддають перевагу «ПСЖ» на правах господарів. Наприклад, у конторі «Паріматч» на перемогу парижан на «Парк де Пренс» можна поставити з коефіцієнтом 1,99, на успіх гостей дається 3,70, нічия оцінюється в 3,75.

В іншому матчі ігрового дня «Манчестер Сіті» з Олександром Зінченком приїде в гості до лісабонського «Спортинга». Раніше команди єдиний раз в історії перетнулися в 1/8 фіналу Ліги Європи-2011/2012, і тоді «зелені леви» сенсаційно вибили іменитого суперника — 1:0 у Лісабоні та 2:3 у Манчестері. Команда Хосепа Гвардіоли й цього разу є явним фаворитом, але доля поєдинку вирішиться на футбольному полі.

Щоправда, у протистоянні зі «Спортингом» городянам не допоможе основний захисник команди Уокер — отримавши пряму червону картку в поєдинку заключного туру групового етапу проти «Зальцбурга», Кайл отримав від УЄФА триматчеву дискваліфікацію, і, відповідно, зможе зіграти лише у чвертьфінальному матчі-відповіді (у разі виходу «МанСіті» туди).

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

15 лютого (вівторок)

«ПСЖ» — «Реал» 22:00 MEGOGO, «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»

«Спортинг» — «Манчестер Сіті» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1»

Ще два перші поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ чемпіонів відбудуться в середу, 16 лютого. У гості до «Зальцбурга» навідається найсильніший клуб Німеччини «Баварія», а в Мілані будуть змагатися «Інтер» та «Ліверпуль».

Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані ще чотири зустрічі: «Вільярреал» — «Ювентус», «Челсі» — «Лілль» (22 лютого), а також «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» та «Бенфіка» — «Аякс» (23 лютого). Додамо, що фінал Ліги чемпіонів-2021/2022 планують провести 28 травня у Санкт-Петербурзі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поляка Роберта Левандовського названо найкращим футболістом року за версією ФІФА.

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