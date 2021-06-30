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Спорт

Що світить Україні: букмекери оновили ставки на переможця Євро-2020

18:38 30 червня 2021
Збірна України

Після завершення матчів 1/8 фіналу Євро-2020, за підсумками яких із турніру вилетіли чинний чемпіон Європи, збірна Португалії, та чемпіон світу-2018 команда Франції, букмекери опублікували оновлені котирування на тріумфатора турніру.

Тепер новий фаворит у фахівців — збірна Англії (коефіцієнт — 2,8), що не пропустила поки жодного гола на Євро-2020, якій у чвертьфіналі буде протистояти збірна України, що потрапила до вісімки найсильніших завдяки драматичній перемозі над Швецією (2:1). Слідом за британцями розташувалися Іспанія (3,8) та Італія (4,8).

А ось «жовто-синім» букмекери відводять роль головного аутсайдера, виставивши коефіцієнт 25,0. Утім, усю суть прогнозів можна проілюструвати лише одним прикладом. На стадії 1/8 фіналу Франція, яка була головним фаворитом у букмекерів на завоювання титулу чемпіона Європи з коефіцієнтом 4,5, поступилася в серії пенальті Швейцарії, на тріумф якої на турнірі фахівці давали коефіцієнт 101,0…

Оновлені шанси збірних на тріумф на Євро-2020 за версією букмекерів:

Англія — 2,8;

Іспанія — 3,8;

Італія — 4,8;

Бельгія — 7,5;

Данія — 10,0;

Швейцарія — 24,0;

Чехія — 24,0;

Україна — 25,0.

Нагадаємо, що в ¼ фіналу Євро-2020 зіграють:

Швейцарія — Іспанія (2 липня, Санкт-Петербург),

Бельгія — Італія (2 липня, Мюнхен),

Данія — Чехія (3 липня, Баку),

Україна — Англія (3 липня, Рим).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Бєсєдін після страшної травми в матчі зі Швецією більше не допоможе збірній України на Євро-2020.

Фото uefa.com

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