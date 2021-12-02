У п'ятницю, 3 грудня, стартує ігрова програма 17-го туру чемпіонату України з футболу.

Донецький «Шахтар», який має провести матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів проти молдавського «Шерифа», зіграє на НСК «Олімпійський» зі «Львовом», який у двох попередніх турах здобув перемоги над «Зорею» (2:1) та «Маріуполем» (1:0). Інтриги протистоянню додає той факт, що львів'яни минулого сезону стали одним із небагатьох клубів, кому вдалося обіграти «гірників» — у Львові з рахунком 3:2.

Щоправда, у майбутньому протистоянні букмекери не вірять, що гостям вдасться зачепитися за очки. Зокрема, аналітики «Фаворит Спорт» виставили на перемогу «Шахтаря» коефіцієнт 1,16, тоді як успіх «Львова» оцінюють у 21,0 (на нічию можна поставити за 7,0).

Продовжиться тур у суботу, 4 грудня. Київське «Динамо» перед візитом у Лісабон до Романа Яремчука та його «Бенфіки» зіграє в гостях із «Вересом», який нещодавно призначив спортивним директором ексгравця збірної України В'ячеслава Шевчука. Львівський «Рух», який програв удома нинішнього сезону лише «Динамо», прийме полтавську «Ворсклу», що прагне реабілітуватися за принизливий розгром від «Дніпра-1» (1:5) минулого туру. А в Харкові місцевий «Металіст 1925», який програв чотири поспіль матчі в чемпіонаті, поміряється силами з «Колосом».

У неділю, 5 грудня, луганська «Зоря», яка втратила шанси на продовження боротьби в Лізі конференцій, зіграє з «Інгульцем», що не може виграти в чемпіонаті вже протягом дев'яти матчів. «Минай» спробує перервати ганебну серію з 15 матчів без перемог у виїзному поєдинку з «Олександрією», а чернігівська «Десна» постарається розжитися трьома очками в домашньому протистоянні з «Маріуполем», що йде на останньому місці.

Нарешті, завершиться 17-й тур у понеділок, 6 грудня, поєдинком між «Дніпром-1», який на тижні вийшов до чвертьфіналу Кубка України, та одеським «Чорноморцем».

Чемпіонат України. 17-й тур

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» — «Львів» 17:00 «Футбол 1»

4 грудня (субота)

«Верес» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»

«Рух» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 2»

«Металіст 1925» — «Колос» 19:30 «Футбол 2»

5 грудня (неділя)

«Зоря» — «Інгулець» 14:00 УНІАН

«Олександрія» — «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Маріуполь» 19:30 «Футбол 1»

6 грудня (понеділок)

«Дніпро-1» — «Чорноморець» 19:30 УНІАН

Становище команд:

1. «Динамо» — 41 очко (16 матчів);

2. «Шахтар» — 41 (16);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Зоря» — 32 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (16);

9. «Металіст 1925» — 19 (16);

10. «Колос» — 17 (16);

11. «Рух» — 16 (15);

12. «Львів» — 16 (16);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Тете («Шахтар»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у захисника «Шахтаря» Вітао народився син.

Фото ФК «Динамо»

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