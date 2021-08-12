У п'ятницю, 13 серпня, відкриється ігрова програма 4-го туру чемпіонату України з футболу.

Донецький «Шахтар», який обіграв у двох матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійський «Генк», у Києві на НСК «Олімпійський» прийме дебютантів вищого дивізіону країни — харківський «Металіст-1925». Цей поєдинок стане генеральною репетицією для гірників перед зустріччю з французьким «Монако» в рамках плей-оф кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

У суботу, 14 серпня, рівненський «Верес», що поки не знає перемог, прийме полтавську «Ворсклу», яка набрала непоганий хід після сенсаційного вильоту з Ліги конференцій від скромного фінського КуПСа, а «Зоря» після домашньої поразки від «Динамо» спробує обіграти «Минай», який посеред тижня також поступився чемпіону України в перенесеному матчі 1-го туру. У Чернігові же пройде центральний матч туру, в якому «Десна», яка не втрачала поки очок, прийме «Дніпро-1», що йде четвертим.

У неділю, 15 серпня, «Колос», який вилетів із Ліги конференцій після програної серії пенальті казахстанському «Шахтарю», зіграє на своєму полі з львівським «Рухом», а «Львів» прийме «Олександрію», яка минулому турі сенсаційно обіграла донецький «Шахтар».

У понеділок, 16 серпня, в Одесі зустрінуться «Чорноморець» та «Маріуполь», які не знають поки перемог. Завершиться же ігрова програма 4-го туру в середу, 18 серпня, коли зіграють «Інгулець» та «Динамо». Клуб із Петрового звернувся до прем'єр-ліги з проханням провести даний матч у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, а поєдинок другого кола зіграти в Петровому на новому стадіоні, і в результаті отримав згоду як керівного футбольного органу, так і свого майбутнього суперника .

Чемпіонат України. 4-й тур

13 серпня (п'ятниця)

«Шахтар» — «Металіст-1925» 19:30 «Футбол 1»

14 серпня (субота)

«Верес» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 2»

«Зоря» — «Минай» 19:30 «УНІАН»

«Десна» — «Дніпро-1» 19:30 «Футбол 2»

15 серпня (неділя)

«Колос» — «Рух» 17:00 «Футбол 1»

«Львів» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 1»

16 серпня (понеділок)

«Маріуполь» — «Чорноморець» 19:00 «Футбол 1»

18 серпня (середа)

«Інгулець» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 9 очок (3 матчі);

2. «Десна» — 9 (3);

3. «Ворскла» — 7 (3);

4. «Дніпро-1» — 7 (3);

5. «Олександрія» — 6 (3);

6. «Металіст-1925» — 6 (3);

7. «Шахтар» — 6 (3);

8. «Колос» — 4 (2);

9. «Зоря» — 3 (3);

10. «Минай» — 3 (2);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3);

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Овусу Фрімпонг («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч «Шахтаря» проти «Монако» за вихід до груповий турніру Ліги чемпіонів перенесено з Києва до Харкова.

Фото ФК «Динамо»

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