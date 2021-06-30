У суботу, 3 липня, збірна України, яка в неймовірному за драматизмом поєдинку обіграла Швецію (2:1), проведе на «Стадіо Олімпіко» в Римі чвертьфінальний матч Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Англії (початок — о 22:00), яка у 1/8 фіналу виявилася сильнішою за Німеччину (2:0).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АНГЛІЯ

До поєдинку з «жовто-синіми» підопічні Гарета Саутгейта підходять, не пропустивши в чотирьох проведених матчах на Євро-2020 жодного м'яча (Хорватія — 1:0, Шотландія — 0:0, Чехія — 1:0, Німеччина — 2:0). За десять же останніх поєдинків британці не зазнали жодної поразки й дозволили супернику забити лише одного разу (при загальній різниці м'ячів — 19:1). Останньою командою, якій вдалося «образити» Англію, стала в листопаді 2020-го команда Бельгії, яка обіграла її в Лізі націй (2:0).

А ось збірна України, навпаки, не змогла зберегти свої ворота «сухими» в жодному поєдинку турніру. У групі «жовто-сині» поступилися Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1), а також обіграли Північну Македонію (2:1), після чого у плей-оф у додатковий час зломили опір Швеції (2:1).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор практично не сумніваються в успіху британців, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога України — 9,10, нічия — 4,50, виграш Англії — 1,45.

«Фаворит спорт»: перемога України — 8,40, нічия — 4,45, виграш Англії — 1,47.

1xBet: перемога України — 8,10, нічия — 4,50, виграш Англії — 1,48.

«Олімп»: перемога України — 9,10, нічия — 4,61, виграш Англії — 1,48.

William Hill: перемога України — 8,50, нічия — 4,20, виграш Англії — 1,44.

Відзначимо, що переможець матчу Україна — Англія зіграє у півфіналі з сильнішим у парі Чехія — Данія (7 липня в Лондоні на «Уемблі», початок — о 22:00).

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з'явилося відео неймовірних емоцій футболістів збірної України в роздягальні після перемоги над Швецією.

фото uefa.com

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