Італія — Іспанія: де і коли дивитися онлайн матч ½ фіналу Євро-2020

У вівторок, 6 липня, в Лондоні на стадіоні «Уемблі» визначиться перший фіналіст Євро-2020. У боротьбі за путівку до вирішального поєдинку зійдуться збірні Італії та Іспанії.

Команди на нинішньому турнірі не зазнали жодної поразки. Але якщо Скуадра Адзурра всі свої матчі виграла (Туреччина — 3:0, Швейцарія — 3:0, Уельс — 1:0 у групі, Австрія — 2:1 у додатковий час чвертьфіналу та Бельгія — 2:1 у півфіналі), продовживши свою унікальну безпрограшну серію до 32 поєдинків, то шлях Іспанії не був настільки простим (Швеція — 0:0, Польща — 1:1, Словаччина — 5:0 у групі, Хорватія — 5:3 у додатковий час чвертьфіналу та Швейцарія — 1:1 у чвертьфіналі й перемога в серії пенальті).

У майбутньому поєдинку через травми італійцям не допоможе півзахисник Спінаццола (5 матчів на турнірі), який отримав травму в чвертьфінальному матчі, та захисник Флоренці (1 матч), у іспанців під питанням участь півзахисника Сарабії (5 матчів, 2 голи).

Євро-2020. ½ фіналу

6 липня (вівторок)

Італія — Іспанія 22:00 «Україна», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець італійсько-іспанської дуелі зіграє у фіналі з сильнішим у парі Англія — Данія (7 липня на «Вемблі» в Лондоні).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери оцінили шанси Італії та Іспанії у півфіналі Євро-2020.

Фото uefa.com

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